Глава Trafigura Вейр предрек повышение цен на нефть до $150 за баррель

Цена на нефть может вырасти до $150 за баррель и выше из-за напряженных цепочек поставок и перенаправления Россией экспорта в другие страны из Европы. Об этом заявил глава крупного сырьевого трейдера Trafigura Джереми Вейр, передает Financial Times.

«Цена на нефть может достигнуть $150 за баррель и даже выше. При этом спрос на нефть постепенно будет разрушаться, а добыча — сокращаться», — отметил Вейр.

По его словам, сокращение добычи и разрушение спроса произойдут из-за высокой стоимости энергоносителей в течение продолжительного периода времени.

Он добавил, что рост стоимости других сырьевых товаров может привести к серьезному давлению на рост экономики в мире. Такая ситуация может привести к замедлению роста спроса по всему миру.

7 июня ТАСС со ссылкой на отчет Управления энергетической информации (EIA) американского ведомства сообщил, что Министерство энергетики США повысило прогноз стоимости нефти эталонной марки Brent в 2022 году на 3,8%. Уточняется, что прогноз цены повысили с $103,35 до $107,37 за баррель.