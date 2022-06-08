В США заявили, что Россия останется энергетической супердержавой

Экс-министр энергетики США Эрнест Мониз, выступая на международной конференции Ecosperity Week в Сингапуре, заявил, что Россия останется энергетической супердержавой несмотря на конфликт на Украине, сообщает газета Straits Times.

«Война вряд ли нанесет ущерб репутации России в качестве энергетической сверхдержавы, просто у них очень много ресурсов», — считает Мониз.

Он отметил, что у России, очевидно, изменится клиентская база и уровень производства энергоресурсов, однако в ближайшей перспективе Россия не будет терять доходы.

«Китай или Япония смогут наращивать объемы, хотя будут сложности в его поставках по трубопроводам», — пояснил Мониз.

По его словам, сложной будет ситуация в сфере обслуживания промыслов, так как западные компании уходят вместе со своими технологиями — однако Мониз признает, что место этих компаний сможет занять Китай.

Ранее президент Чехии Милош Земан назвал «шизофреничной» позицию ЕС по эмбарго на российский газ.