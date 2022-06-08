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Ведущий Fox Business Варни заявил о гибели «американской мечты» из-за высокой инфляции

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Gene J. Puskar/AP

Телеведущий Fox Business Стюарт Варни заявил, что высокая инфляция «пожирает» «американскую мечту», в результате чего жители США чувствуют крайний пессимизм.

По его словам, Штаты попали в инфляционную спираль. Он отметил, что никогда не наблюдал подобной ситуации. Даже во время инфляции в Штатах в конце 1970-х годов подобного не было. Телеведущий также удивился скорости, с которой повышаются цены. Он заявил, что именно поэтому граждане США нервничают, а также задался вопросом, когда эта ситуация закончится.

Он отметил, что инфляция негативно влияет на граждан Соединенных Штатов. В текущий момент они настроены крайне пессимистично, люди «боятся и недовольны». В качестве примера телеведущий привел результаты опроса издания The Wall Street Journal, по данным которого порядка 38% американцев считают, что они стали жить хуже. По мнению Варни, это произошло за полтора года президентского срока Джо Байдена.

«Инфляция пожирает «американскую мечту»: половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это еще слабо сказано», — рассказал Варни.

Ранее аналитик и бывший сотрудник Министерства иностранных дел Венесуэлы Басем Таджелдин заявил, что санкции против России бумерангом ударили по США и Европе, вызвав нестабильность их собственных экономик.

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