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Средний чек за услуги МСП увеличился почти на треть

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Depositphotos

Средний чек за услуги в малых и средних предприятиях с января по июнь 2022 года увеличился на 27,6%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику Корпорации развития МСП.

С 1 января по 31 мая малый и средний бизнес заработал 21,3 трлн рублей. Это на 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2021-м выручка достигла 19,6 трлн рублей, прирост к аналогичному периоду 2020-го составил 25%.

Средний чек увеличился на 27,6% по сравнению с тем же периодом 2021-го.

Наибольший рост отмечен в Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском округах, наименьший — в Уральском.

Как пишет издание, резкое увеличение среднего чека связано со скачком цен и паникой покупателей.

Ранее сообщалось, что оптовые цены на бананы начали расти. Пройдет пара недель, и ценники на этот популярный в России фрукт, скорее всего, перепишут и в магазинах, прогнозируют эксперты. Причин для негативного прогноза много — скачки курса рубля, логистические сбои. При этом в Эквадоре бастуют фермеры — бананы, предназначенные для России, некуда девать.

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