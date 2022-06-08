Средний чек за услуги МСП увеличился почти на треть

Средний чек за услуги в малых и средних предприятиях с января по июнь 2022 года увеличился на 27,6%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику Корпорации развития МСП.

С 1 января по 31 мая малый и средний бизнес заработал 21,3 трлн рублей. Это на 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2021-м выручка достигла 19,6 трлн рублей, прирост к аналогичному периоду 2020-го составил 25%.

Средний чек увеличился на 27,6% по сравнению с тем же периодом 2021-го.

Наибольший рост отмечен в Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском округах, наименьший — в Уральском.

Как пишет издание, резкое увеличение среднего чека связано со скачком цен и паникой покупателей.

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