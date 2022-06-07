Объем золота в мировых биржевых инвестиционных фондах в мае снизился впервые с начала года

Отток золота из мировых ETF (exchange traded funds — биржевых инвестиционных фондов) в мае составил 53,2 тонны на $3,1 млрд. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы World Gold Council (WGC), специалисты которого провели подсчеты.

Отмечается, что это первый отток с начала 2022 года и самый внушительный с марта 2021 года. В начале предыдущего месяца на золото сильно влиял растущий доллар.

Тем не менее, объем золота в мировых ETF остается на уровне 3 тыс. 823,2 тонны на $226,3 млрд. Это на 3% меньше исторического рекорда ноября 2020 года.

Всего с начала года мировые биржевые инвестиционные фонды закупили 262,4 тонны золота почти на $16,5 млрд.

В конце мая финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал, что сейчас подходящее время для инвестиций в драгоценные металлы и ценные бумаги.

По его словам, после резкого всплеска стоимости в марте цена золота снизилась, но вернется на прежние позиции. Скорее всего, этот драгоценный металл будет стоить даже дороже.