Лауреат Нобелевской премии по экономике назвал криптовалюты большой аферой

Лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля Пол Кругман написал колонку в издании New York Times, где назвал криптовалюты большой аферой и сравнил с финансовым пузырем.

Экономист напомнил о книге «Игра на понижение», в которой описывается ситуация, предшествующая ипотечному кризису 2007 года, спровоцировавшему Великую рецессию. Кругман указывает на то, что на тот момент очень мало людей могло поверить в степень перегрева ипотечного рынка, несмотря на то, что многие показатели свидетельствовали об этом. Именно поэтому главному герою книги удалось заработать деньги на обвале рынка. Похожая ситуация, по мнению Кругмана, наблюдается и сейчас.

Он указывает на то, что, несмотря на огромную популярность криптовалюты и кажущуюся высокотехнологичность крипторынка, едва ли можно говорить о том, что рост этого рынка имеет реальные основания. Кругман аргументировал это тем, что биткоин, появившийся еще в 2009 году, до сих пор не нашел какого-либо существенного и эффективного применения в реальной экономике за пределами криминального мира. Более того, по мнению экономиста, криптовалюты не делают ничего такого, чего нельзя было бы сделать с помощью «традиционных денежных средств».

«Трудно предположить, что класс активов, который стал таким большим, чьи сторонники приобрели такое большое политическое влияние, может не иметь реальной ценности — что это дом, построенный не на песке, а вообще ни на чем. Но я помню пузырь на рынке жилья и ипотечный кризис. И, если вы спросите меня, похоже, что мы перешли от большой продажи к большой афере», — резюмировал экономист.

Ранее сообщалось, что курс биткоина опустился ниже отметки в $30 тыс.