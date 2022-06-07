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В Банке России предложили привлекать клиентов патриотическими инвестициями

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Российскому рынку коллективных инвестиций для привлечения клиентов стоит обратить внимание на тему патриотических инвестиций. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на заявление директора департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольги Шишлянниковой.

«Исходя из общения с разными инвесторами, <…> на мой взгляд, могла бы сыграть историю патриотическая тема. Рекомендую вам всем подумать над этим — очень много инвесторов, которые готовы инвестировать в патриотическую тему», — сказала она в ходе конференции НАУФОР «Рынок коллективных инвестиций».

По словам Шишлянниковой, статистика Центробанка зафиксировала проседание индустрии коллективных инвестиций. На ее взгляд, это произошло из-за попыток управляющих компаний определиться, что они могут теперь предложить инвесторам для того, чтобы привлечь их на рынок.

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора добавила , что в сложившейся ситуации на рынке интересны денежные фонды, фонды на драгметаллы, «которые позволяют каким-то образом защититься».

Накануне сообщалось, что Банк России решил поддержать отечественных производителей банковских карт при условии адекватного ценообразования.

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