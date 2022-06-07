В Минцифре заявили об одобрении заявок на льготную ипотеку почти 6 тыс. IT-специалистам

Около 6 тыс. заявок одобрено банками по льготной ипотеке для IT-специалистов. Об этом во время форума «CNews Forum Кейсы: опыт IT-лидеров» заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Министерство договаривается с регионами о введении упрощенной системы налогообложения и надеется, что ИП смогут воспользоваться пониженной ставкой до конца лета», — отметил Шадаев.

По его словам, требование по численности сотрудников для IT-компаний ради получения льготной ипотеки удалось убрать. Однако льготы для индивидуальных предпринимателей не удалось согласовать.

Он добавил, что сейчас ведомство не ждет возвращения крупных IT-компаний обратно в Россию. Учитывая сложную геополитическую обстановку, каких-либо предпосылок для этого нет. Однако если они вернутся, то на рынке лишь будут рады здоровой конкуренции.

2 июня «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы Минцифры России Максима Паршина сообщил, что ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов могут снизить до 1%. По его словам, в регионах власти способны участвовать в программе, еще больше снижая ставку для специалистов, которые заняты в IT-сфере.