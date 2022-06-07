Крупные банки спрогнозировали, что ставки по ипотеке составят 9-10% годовых к декабрю

Вслед за снижением ключевой ставки на 3 процентных пункта 26 мая уменьшатся и ставки по ипотеке. К концу года они будут находиться в диапазоне 9-10% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дали в «Абсолют Банке» и банке «Зенит».

«Мы 30 мая снизили ставки по ипотеке по собственным программам банка на 2 процентных пункта (п.п.). Сейчас минимальная ставка по ипотеке — 13,84% годовых. До 10 июня банк планирует еще одно снижение ставок на 2-2,5 п.п. Мы ожидаем, что ставка по ипотеке в рамках собственных программ кредитных организаций может снизиться до 9-10% к концу года», — рассказали в пресс-службе «Абсолют Банка».

В банке уточнили, что снижение ставок является одним из основных драйвером роста ипотечного рынка. Если в сегменте новостроек выдачи идут по госпрограммам, то на вторичном рынке проводится минимальное количество сделок, добавили в кредитной организации.

«Комфортной ставка для заемщика будет ниже 12% годовых. Тогда объемы выдач по собственным программам на покупку готового жилья могут вырасти и составить от общего количества выдач 20-30%», — пояснили в «Абсолют Банке».

В банке «Зенит» подтвердили прогноз.

«По нашей оценке, к концу года ставки по ипотеке будут находится в диапазоне 9-10% годовых. Мы снизили ставки по собственным ипотечным программам на 0,8 п.п. Теперь клиенты могут оформить ипотеку на новостройки по ставке от 10,55 % годовых, на вторичном рынке — от 10,75 % годовых, рефинансировать имеющийся кредит — от 10,95 % годовых», — отметили в пресс-службе «Зенита».

Также банк рассматривает вариант дальнейшего снижения ставок по ипотеке, указали в «Зените».

26 мая ЦБ снизил ключевую ставку с 14% до 11% годовых. После этого ряд банков начал снижать ставки по ипотеке. Как следует из ответов банков топ-50 по активам «Газете.Ru», ставки на 0,8-3 п.п. уменьшили «Абсолют Банк», «Открытие», банки «Зенит» и «ДОМ.РФ». Банк «Санкт-Петербург» и «Уральский банк реконструкции и развития» планируют снизить ставки.