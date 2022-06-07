Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Валерия вступилась за Пригожина после его слов о финансовых трудностях звезд... 12:50
Александр Маршал отверг возможность эмиграции 12:49
«Пляжный бездельник» с Мэттью Макконахи снова выйдет в кино 12:45
Пятилетний сын Кержакова пожаловался, что отец не позвал его на свадьбу 12:45
Ученые объяснили разницу в зрении между позвоночными и беспозвоночными животными 12:45
Тренер Великова: если Тутберидзе может помочь дочери выступать за США, это логично... 12:44
Нетребко собирается пять лет не выступать в России 12:43
Официальному представителю Минобороны Конашенкову присвоили новое звание 12:43
Ева Уварова о полете на конкурс в Киев: нас задержали, мы провели... 12:43
У жителя Подмосковья украли чемодан с 1,5 млн рублей, который тот оставил... 12:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Крупные банки спрогнозировали, что ставки по ипотеке составят 9-10% годовых к декабрю

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Вслед за снижением ключевой ставки на 3 процентных пункта 26 мая уменьшатся и ставки по ипотеке. К концу года они будут находиться в диапазоне 9-10% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дали в «Абсолют Банке» и банке «Зенит».

«Мы 30 мая снизили ставки по ипотеке по собственным программам банка на 2 процентных пункта (п.п.). Сейчас минимальная ставка по ипотеке — 13,84% годовых. До 10 июня банк планирует еще одно снижение ставок на 2-2,5 п.п. Мы ожидаем, что ставка по ипотеке в рамках собственных программ кредитных организаций может снизиться до 9-10% к концу года», — рассказали в пресс-службе «Абсолют Банка».

В банке уточнили, что снижение ставок является одним из основных драйвером роста ипотечного рынка. Если в сегменте новостроек выдачи идут по госпрограммам, то на вторичном рынке проводится минимальное количество сделок, добавили в кредитной организации.

«Комфортной ставка для заемщика будет ниже 12% годовых. Тогда объемы выдач по собственным программам на покупку готового жилья могут вырасти и составить от общего количества выдач 20-30%», — пояснили в «Абсолют Банке».

В банке «Зенит» подтвердили прогноз.

«По нашей оценке, к концу года ставки по ипотеке будут находится в диапазоне 9-10% годовых. Мы снизили ставки по собственным ипотечным программам на 0,8 п.п. Теперь клиенты могут оформить ипотеку на новостройки по ставке от 10,55 % годовых, на вторичном рынке — от 10,75 % годовых, рефинансировать имеющийся кредит — от 10,95 % годовых», — отметили в пресс-службе «Зенита».

Также банк рассматривает вариант дальнейшего снижения ставок по ипотеке, указали в «Зените».

26 мая ЦБ снизил ключевую ставку с 14% до 11% годовых. После этого ряд банков начал снижать ставки по ипотеке. Как следует из ответов банков топ-50 по активам «Газете.Ru», ставки на 0,8-3 п.п. уменьшили «Абсолют Банк», «Открытие», банки «Зенит» и «ДОМ.РФ». Банк «Санкт-Петербург» и «Уральский банк реконструкции и развития» планируют снизить ставки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть