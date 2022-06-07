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Глава «Нафтогаза» Витренко заявил о переговорах по поставкам СПГ из США взамен газа из ЕС

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Depositphotos

Украина начала переговоры с США по вопросу закупки и финансирования поставок сжиженного природного газа (СПГ) вместо трубопроводного из Евросоюза (ЕС). Об этом в интервью Bloomberg заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Для следующего отопительного сезона нам потребуется импортировать газ на сумму до $8 млрд. И это конкретно то, что мы обсуждаем здесь в США — финансирование для закупки американского СПГ, который может заменить трубопроводный газ, который мы традиционно покупали в Европе», — отметил Витренко.

Он добавил, что украинская сторона перестала покупать газ из России еще в 2015 году. Учитывая, что Украина полностью поддерживает эмбарго на российские энергоносители, покупка СПГ из США стала лучшей альтернативой.

По его словам, СПГ из США может полностью покрыть потребности страны в топливе. Однако в краткосрочной перспективе американский газ не сможет заменить поставки из России для всей Европы.

В CNN рассказали, что, несмотря на сокращение поставок газа более чем на четверть, бюджет России продолжает пополняться. В публикации говорится о том, что на сегодняшний день «Газпром» сократил поставки газа по меньшей мере на 20 миллиардов кубометров потребителям Польши, Болгарии, Финляндии, Дании, Германии и Нидерландов — из-за того, что они не оплатили поставки в рублях по требованию России.

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