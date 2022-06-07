РБК: Минэкономразвития предлагает схему избавления банков от замороженных активов

Министерство экономического развития России разработало схему избавления российских банков от замороженных за рубежом активов, сообщает телеканал «РБК».

По данным источников, схема, по которой российские банки будут освобождены от расчетов с кредиторами из недружественных стран, была согласована с рядом других министерств и ведомств. Предполагается, что банки смогут пройти процедуру нестандартной реорганизации — финансовым организациям предлагается создать новое юридическое лицо, передать ему все замороженные активы, а также пассивы по обязательствам перед зарубежными кредиторами.

Таким образом, расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут производиться за счет замороженных активов, переданных новой компании.

Предполагается, что банки по новой схеме смогут отказаться от заблокированного санкциями имущества, а также — от обязательств перед иностранными физическими и юридическими лицами из недружественных стран.

Независимый оценщик будет определять стоимость активов и имущества, которые будут переданы новому юрлицу, однако их стоимость не может быть выше, чем у пассивов, которые будут выводиться по аналогичной схеме.

Ранее стало известно, что у западных инвестбанков и компаний в России заморожено не менее $17 млрд.