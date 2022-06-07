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Посол Пакистана в России заявил, что проект «Пакистанский поток» будет реализован

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Максим Богодвид/РИА \«Новости\»

Посол Пакистана в России Шафкат Али Хан заявил, что проект «Пакистанский поток» будет реализован, поскольку обе стороны — и Россия, и Пакистан — выразили приверженность этому проекту, сообщает РИА «Новости».

«Пока нет точных дат. Есть несколько юридических вопросов. Нет особых проблем. Что касается политической воли, обе страны привержены этому проекту», — пояснил Али Хан.

Соглашение по строительству газопровода «Север — Юг» страны подписали в 2015 году. Его протяженность составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность будет достигать до 12,4 млрд куб. м в год.

В 2021 году Россия и Пакистан решили переименовать совместный проект строительства газопровода в «Пакистанский поток».

Министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан оценивает стоимость «Пакистанского потока» в $3,5 млрд.

Ранее стало известно, что мощность «Пакистанского потока» превысит 15 млрд кубометров в год.

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