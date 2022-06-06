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В агентстве наружной рекламы рассказали о двукратном подорожании диодов и пластика для билбордов

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Дмитрий Коробейников/РИА «Новости»

После ввода западных санкций закупочные цены на материалы и оборудование для наружной рекламы, включая пластик, источники света, увеличились вдвое. Об этом «Газете.Ru» сообщил проект-менеджер агентства по производству и монтажу наружной рекламы «Основной меридиан» Антон Василенко.

«Закупочные цены на оборудование увеличились вдвое, включая светодиоды, листовые пластики и другие комплектующие. Далеко не все из этих компонентов приходили к нам из западных стран. В России тоже есть свои заводы по производству. Однако свое сырье они тоже поставляли из-за границы», — объяснил Василенко.

По его прогнозам, до конца года негативная тенденция вряд ли изменится – скорее всего, рост цен на материалы для изготовления рекламы затронет и 2023-й. Василенко добавил, что с конца февраля количество клиентов его компании резко сократилось.

«Многие крупные клиенты, с которыми мы работали на постоянной основе, тоже планировали наращивать обороты, развивать сети по всей стране. Соответственно после февраля все эти планы свернулись. Мы работали и с компаниями, работающими под российской юрисдикцией, и с мировыми брендами, которые у нас, к сожалению, больше не представлены. Можно смело говорить, что с начала весны мы потеряли 50% клиентов», — заключил Василенко.

Ранее сообщалось об оттоке иностранных клиентов с рынка наружной рекламы. По данным сервиса Adindex, 28% закупок рекламы в России в 2021 году приходилось на компании, которые объявили о приостановке рекламных инвестиций из-за проведения военной спецоперации на Украине. После их ухода закупки наружной рекламы увеличили российские интернет-сервисы — их инвестиции в марте и апреле 2022 года выросли на 15%.

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