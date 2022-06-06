Польский концерн PGNiG решил вложить свыше $160 млн на расширение месторождений

Польский нефтегазовый концерн PGNiG решил вложить свыше $160 млн ради расширения нефтегазовых месторождений. Об этом сообщается на сайте компании.

«700 миллионов злотых ($163,68 млн) инвестирует PGNiG в два крупнейших месторождения нефти и газа страны: Любятув и Дембно. План расширения был разработан с помощью передовых цифровых инструментов, используемых в рамках платформы Smart Field», — отметили в пресс-релизе.

В сообщении добавили, что результатом станет увеличение объемов добычи нефти и газа. Кроме того, срок эксплуатации месторождений может увеличиться почти на 20 лет.

Месторождения Любятув и Дубно являются одними из крупнейших в Польше. На обоих добывают как нефть, так и газ. Однако основной продукт добычи – нефть. В общей сумме на два месторождения объем добычи нефти составляет 480 тыс. тонн сырья за год. Это три четверти всей добычи нефти в стране.

30 мая министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в интервью изданию BiznesAlert заявила, что Польша больше не будет бесплатно поставлять на Украину топливо, теперь за него надо платить. По ее словам, в начале спецоперации России польская сторона бесплатно поставляла топливо Украине. Однако сейчас это «коммерческие поставки ORLEN», которые осуществляются на регулярной основе.