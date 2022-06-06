В Германии предвидели рост цен на газ из-за прекращения РФ поставок ряду покупателей

Цены на газ продолжат расти после того, как «Газпром» решил остановить поставки топлива ряду покупателей из Европы в виду неоплаты в рублях. Об этом в интервью Der Tagesspiegel заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

«Объемы газа, свободно торгуемого в Европе, вероятно, будут постепенно уменьшаться. Если винт закручивать дальше, пусть даже маленькими шажками, газ станет еще дороже», — отметил Мюллер.

По его словам, сейчас пока что нет опасений по поводу того, что Россия может прекратить поставки газа в Германию. На данный момент они осуществляются в нормальном режиме.

Он добавил, что сейчас можно делать прогнозы лишь на короткий период времени, то есть не более 24 часов.

5 июня в Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что уровень наполненности газохранилищ Германии превышает 50%, то есть он значительно выше, чем в предыдущие годы в аналогичное время года.