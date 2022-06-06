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Рестораторы Британии решили обратиться за рыбой к Норвегии из-за антироссийских санкций

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Global Look Press

Британские рестораторы, которые специализируются на блюде Fish&Chips, решили обратиться за помощью к Норвегии в поставках рыбы на фоне роста цен на продукцию и антироссийских санкций. Об этом сообщает Sky News.

«Для сдерживания цен на рыбу нам нужно как можно больше поставок. Поэтому от лица всей индустрии я хочу попросить помощи у Норвегии на конференции торговой ассоциации Frozen At Sea», — отметил председатель профсоюзной организации «Национальная федерация продавцов жареной рыбы» Эндрю Крук.

По его словам, из-за роста цен на продукцию и электроэнергию, практически треть всех заведений, которые специализируется на подаче блюда Fish&Chips, могут в скором времени закрыться. Поэтому, чтобы не допустить подобную ситуацию, необходимо принять срочные меры.

В конце марта Daily Mail сообщила, что одно из главных национальных британских блюд — фиш-энд-чипс (Fish and Chips), жареные во фритюре картофель и рыба, постепенно исчезают из Лондонского общепита. Это произошло из-за повышения цен на ингредиенты, кризиса на Украине и антироссийских санкций.

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