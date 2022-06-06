АЦБК обозначил главные направления снижения выбросов парниковых газов

В экологическом департаменте АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» отметили, что построение корпоративной системы управления выбросами парниковых газов сегодня — неизбежность для предприятий.

Тема парниковых газов интенсивно развивается: за последний год на национальном уровне принято около 20 нормативно-правовых актов.

За 20 лет АЦБК удалось добиться значительных успехов в сфере климата. Это подтверждается результатами рейтинга CDP. С 2014 года комбинат ежегодно раскрывает информацию о своей климатической деятельности. Последние три года предприятию присваивается высший рейтинг, сообщает пресс-служба комбината.

Как напомнил член совета директоров Архангельского ЦБК Владимир Крупчак, первую климатическую стратегию на период до 2012 г. комбинат принял еще в 2004 г. Тогда АЦБК был единственной российской компанией, добровольно взявшей на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов. Независимая уполномоченная организация, проводившая верификацию данных, подтвердила, что цель была достигнута.

Незадолго до этого комбинат принял новую климатическую стратегию — на период до 2020 г. Задача стояла сократить выбросы ПГ на 30% от уровня 1990 г., ее также удалось достичь, отмечают на предприятии. В настоящее время действует уже третья климатическая стратегия на период до 2030 г., разработанная в соответствии рекомендациями SBTi. Цель — сокращение к 2030 г. на 55% выбросов ПГ от уровня 1990 г.

Сегодня Архангельским ЦБК обозначены главные направления снижения выбросов ПГ и углеродного следа. Среди них — повышение энергетической эффективности за счет внедрения корпоративной системы энергоменеджмента, изменение топливного баланса в пользу биомассы и низкоэмиссионных видов топлива, максимальная утилизация отходов.

Рассмотрены и новые направления — использование ветровой и солнечной энергии, учет поглощений в лесах, улавливание и хранение углерода.

Важной составляющей системы управления выбросами ПГ является система управления климатическими рисками и возможностями, отмечают на АЦБК.

В 2019 г. АЦБК проанализировал климатические риски и их влияние на хоздеятельность и финансовое положение предприятий. В итоге была предложена система квотирования выбросов ПГ. Это значит, что за выбросы сверх квоты компаниям нужно будет платить.

Напомним, с мая 2022 г. введен стандарт, устанавливающий требования к проведению бенчмаркинга удельных выбросов ПГ в отраслях промышленности.