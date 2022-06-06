СберСпасибо и СберМаркет запустили акцию на покупку товаров для дачи

Программа лояльности «СберСпасибо» совместно с сервисом доставки из магазинов СберМаркета запускает акцию на покупку товаров для дачи, сообщает пресс-служба Сбера.

Совершая покупки товаров для дачи до 5 июля 2022 года, все участники СберСпасибо смогут получить повышенные бонусы в размере 10% от стоимости товаров. Чтобы принять участие в акции, клиенту достаточно совершить покупку из специального раздела «На дачу с бонусами» и оплатить ее картой СберБанка. В период действия акции бонусы начисляются за первую покупку от 1000 рублей, это занимает не более 14 дней. Стоит отметить, что в рамках акции возможно получить не более 1000 бонусов.

«Любой владелец дачи, да и просто любитель пикников на природе знает, что каждая поездка за город — это дополнительные траты. Поэтому мы стартуем в лето с актуальным предложением для наших клиентов. Теперь покупки для поездок за город, полезные мелочи по уходу за домом и садом, продукты для барбекю станут выгоднее с бонусами от СберСпасибо», — сообщил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.

Ранее исследование аналитиков Сбера показало, что в I квартале 2022 года на СберМегаМаркете количество заказов бытовой техники и электроники с бонусами от «СберСпасибо» увеличилось в 6 раз по сравнению с общим объемом в 2021 году.