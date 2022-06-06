Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Люберцах арестовали пенсионера по обвинению в убийствах 17-летней... 12:22
Экс-супруга Кержакова: мы просто расписались, а вечером я на машине везла его пьяного... 12:18
Актриса Ольга Кабо требует с бывшего мужа 26 млн рублей за распроданное... 12:18
Baza: в посольство Франции в Москве прислали посылку с костью 12:17
Звезды «Клиники» намекнули на каминг-аут в реюнионе сериала 12:16
Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» на Украине 12:13
Названы продукты, опасные для детей 12:10
Подольская назвала Преснякова своим «кислородом» в годовщину их свадьбы 12:08
Президент Турции Эрдоган потребовал уволить шведского министра обороны 12:03
В Киеве заявили об ухудшении положения украинских войск в Северодонецке 12:03
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

СберСпасибо и СберМаркет запустили акцию на покупку товаров для дачи

close
100%
СберМегаМаркет

Программа лояльности «СберСпасибо» совместно с сервисом доставки из магазинов СберМаркета запускает акцию на покупку товаров для дачи, сообщает пресс-служба Сбера.

Совершая покупки товаров для дачи до 5 июля 2022 года, все участники СберСпасибо смогут получить повышенные бонусы в размере 10% от стоимости товаров. Чтобы принять участие в акции, клиенту достаточно совершить покупку из специального раздела «На дачу с бонусами» и оплатить ее картой СберБанка. В период действия акции бонусы начисляются за первую покупку от 1000 рублей, это занимает не более 14 дней. Стоит отметить, что в рамках акции возможно получить не более 1000 бонусов.

«Любой владелец дачи, да и просто любитель пикников на природе знает, что каждая поездка за город — это дополнительные траты. Поэтому мы стартуем в лето с актуальным предложением для наших клиентов. Теперь покупки для поездок за город, полезные мелочи по уходу за домом и садом, продукты для барбекю станут выгоднее с бонусами от СберСпасибо», — сообщил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.

Ранее исследование аналитиков Сбера показало, что в I квартале 2022 года на СберМегаМаркете количество заказов бытовой техники и электроники с бонусами от «СберСпасибо» увеличилось в 6 раз по сравнению с общим объемом в 2021 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть