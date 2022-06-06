Агрокомплекс экс-главы Минсельхоза Ткачева купил крупнейший агрохолдинг Крыма

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева приобрел крымский АПХ «Дружба народов». Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ и источники в отрасли.

Структуры, связанные с агрокомплексом им. Н. И. Ткачева, стали владельцем одного из крупных агрохолдингов Крыма — АПХ «Дружба народов». «Дружба народов» ежегодно выпускает до 75 тыс. тонн продукции под брендом «Ряба Крымская». Также холдинг владеет 20 тыс. га земель.

Источники издания отметили, что интерес к агрокомплексу связан с тем, что «Дружба народов» является крупным поставщиком крымской сети магазинов. Кроме того, интерес к АПХ возрос еще больше после разблокировки Северо-Крымского канала» в результате спецоперации России на Украине.

Аналитики посчитали, что для стратегического инвестора важна близость птицеводческих площадок к производству кормов. Наличие же своей розницы для сбыта лишь увеличит скорость возврата вложенных средств.

В начале мая Известия», ссылаясь на доклад Еврокомиссии, сообщили, что объем экспорта сельскохозяйственной продукции из России в январе 2022 года составил €659 млн, что на четверть больше аналогичного периода прошлого года.