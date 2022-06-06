В России предложили ограничить число самолетов Airbus и Boeing

Комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей России предложил на законодательном уровне сократить количество используемых в России иностранных самолетов. Об этом сообщает газета «Известия».

Соответствующая идея была озвучена на совместном заседании экспертного совета по авиапрому при комитете Государственной думы по промышленности и комитета по авиапрому Союза машиностроителей России 31 мая.

Уменьшить число иностранных самолетов в РФ предлагается с целью недопущения рисков, связанных с «деструктивными действиями иностранных изготовителей и их властей».

При этом не уточняется, какое количество зарубежных лайнеров должно остаться в РФ.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что компания Boeing временно приостановила производство самолетов 737 MAX в мае примерно на десять дней из-за проблем с цепочками поставок.