Спрос на курицу в России упал на 2,6% в апреле из-за экономии населения

Оптовые продажи мяса в мае 2022 года оказались на 2,6% меньше аналогичного периода прошлого года из-за стремления потребителей сокращать затраты. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка.

По данным NielsenIQ, в апреле 2022 года продажи охлажденной курицы в России упали на 2,6% год к году. В «Траст-ПА» и «Черкизово» подтвердили падение спроса на курятину, добавив, что одной из причин является стремление людей уменьшать свои расходы во время неопределенности в экономике.

Некоторые участники рынка отметили, что самое серьезное сокращение спроса находится в оптовых закупках. Речь идет о том, что после закрытия заведений McDonald's, который был одним из самых крупных закупщиков мяса курицы, оптовые продажи резко упали. Кроме того, после уменьшения цен на свинину многие производители переключились на нее.

Некоторые участники рынка обеспокоились тем, что сокращение спроса может привести к падению производства. Однако другие рассчитали, что спрос должен стабилизироваться по итогам лета. Это произойдет из-за того, что люди переориентируются на внутренний туризм в этом году, и, соответственно, вырастет внутреннее потребление.

В конце мая исследование, проведенное онлайн-сервисом доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет и торговой сетью «Верный», показало, что в России люди стали чаще покупать продукты питания на распродаже. По данным исследования, с января по март 2022 года россияне заказали в магазинах «Верный» на СберМаркете на 90% больше товаров со скидками, чем в период с октября по декабрь 2021-го.