Сервис Dow Jones прекратил поставлять банкам России информацию о санкциях

Один из крупнейших сервисов — Risk & Compliance от Dow Jones прекратил поставлять российским банкам комплаенс-информацию о клиентах, а именно — о том, попали ли он в санкционные списки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два банка РФ, не попавших под санкции Запада.

Отмечается, что Risk & Compliance от Dow Jones уведомил кредитные организации РФ о прекращении сотрудничества.

«Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — рассказал представитель одного из банков.

Он уточнил, что Dow Jones агрегирует информацию о санкциях против физических и юридических лиц, введенных рядом государств, обновляет и продает эти данные банкам пакетом. Все крупные банки в России работали с Dow Jones, рассказал источник РБК.

Ранее в МИД Польши заявили о работе ЕС над седьмым пакетом санкций против России.