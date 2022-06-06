Стало известно об окончании запасов импортного алкоголя для российских ресторанов

Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что запасов импортного алкоголя российским ресторанам хватит до осени, передает РИА «Новости».

По его словам, особо остро ощущается нехватка таких крепких напитков, как виски, ром и вермут.

«Крепкого алкоголя на складах уже почти нет. Он есть только в ресторанах, которые им заранее закупились. Уже есть перебои и проблемы», — рассказал омбудсмен.

Он указал, что проблемы связаны с тем, что крепкий алкоголь поставляли не мелкие фирмы, а компании, владеющие заводами Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, Bacardi Martini и другими. Эти крупные игроки присутствовали на российским рынке и продавали спиртное через дистрибьюторов типа AST, продолжил Миронов.

«В данный момент они остановили поставки. Сейчас допродаются склады, где остались какие-то партии. Алкоголь объективно заканчивается, и когда пойдет новый и откуда — никто не знает», — заявил он.

Омбудсмен добавил, что для восполнения объемов импортного алкоголя в РФ нужен обходной путь поставки его через третьи страны, жесткие правила и регулирование.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ подготовил поправки в законодательство, согласно которым с 1 января 2023 года за контрабанду алкоголя и табака из Евразийского экономического союза будут наказывать на основе Уголовного кодекса России.

До этого в пресс-службе Росалкогольрегулирования рассказали «Газете.Ru», что в России нет и не будет дефицита виски и коньяка.