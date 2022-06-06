НРА: оборот МСП в России в 2022 году может достигнуть 71–75 трлн рублей

Совокупный оборот малого и среднего бизнеса в России в 2022 году может достигнуть 71–75 трлн рублей, таким образом, показав рост в 6–13% в годовом исчислении, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА).

«По оценкам НРА, основанным на актуальном базовом сценарии ЦБ в 2022 и 2023 годах, оборот МСП в 2022 году может составить 71–75 трлн рублей (рост в номинальном выражении на 6–13% к 2021 году). С учетом накопленной инфляции при отсутствии структурных изменений в экономике бизнес МСП может восстановиться только к 2025 году», — считают аналитики НРА.

При этом, общая численность предпринимателей в России снизилась на 2%, до 14,6 млн человек, а размер МСП сократился на 6%. Кроме того, аналитики НРА указали на рост задолженностей по кредитам среди МСП на 84% за три года.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что российский бизнес «кошмарят до сих пор».