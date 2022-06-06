Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Нейросеть, рисующая картинки, внезапно создала свой собственный «жутковатый» язык 04:41
Хавбек «Зенита» Клаудиньо назвал разгром «Спартака» со счетом 7:1... 04:31
В ДНР заявили, что ВСУ при отступлении подожгли тонны зерна в порту... 04:26
Доцент РЭУ Воронкова заявила о возможном ненастоящем дефолте в России 04:21
«Рейнджерс» намерены пожаловаться на игру «Тампы» против... 04:10
Фаворит предвыборной гонки в Бразилии Лула да Силва заразился коронавирусом 04:01
РИА «Новости»: на позиции ВСУ отправили листовки с фото Арестовича... 03:59
Тренер сборной Аргентины сравнил Месси с Надалем 03:56
В МИД России оценили эффект антироссийских санкций на экономике США 03:46
НАТО начало военно-морские учения с Финляндией и Швецией в Балтийском море 03:34
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

НРА: оборот МСП в России в 2022 году может достигнуть 71–75 трлн рублей

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Совокупный оборот малого и среднего бизнеса в России в 2022 году может достигнуть 71–75 трлн рублей, таким образом, показав рост в 6–13% в годовом исчислении, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА).

«По оценкам НРА, основанным на актуальном базовом сценарии ЦБ в 2022 и 2023 годах, оборот МСП в 2022 году может составить 71–75 трлн рублей (рост в номинальном выражении на 6–13% к 2021 году). С учетом накопленной инфляции при отсутствии структурных изменений в экономике бизнес МСП может восстановиться только к 2025 году», — считают аналитики НРА.

При этом, общая численность предпринимателей в России снизилась на 2%, до 14,6 млн человек, а размер МСП сократился на 6%. Кроме того, аналитики НРА указали на рост задолженностей по кредитам среди МСП на 84% за три года.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что российский бизнес «кошмарят до сих пор».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть