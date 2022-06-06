Аналитик сравнил американскую экономику со «сливным бачком»

Обозреватель CNN Дэвид Голдман заявил, что экономика США не избежит рецессии из-за высокой инфляции и сравнил ее со «сливным бачком».

«Прошу прощения за грубые слова: наша экономика, вероятно, катится в уборную. Будем надеяться, что никто не нажмет на кнопку на смывном бачке», — заявил Голдман.

По его словам, Федеральная резервная система США обладает «ничтожными» возможностями по снижению или контролю над инфляцией. Голдман указал на снижение роста занятости, рост стоимости энергоресурсов во всех штатах и упадок на рынке жилья. Кроме того, несмотря на увеличение эмиграционных потоков в США, в стране отмечается нехватка рабочей силы.

«Вопрос в том, будет ли это ливень или страшная буря. <...> Экономические скептики намекают, что мы можем столкнуться с ужасной ситуацией, если не предпримем правильных действий для ее предотвращения», — считает Голдман.

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