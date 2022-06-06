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Politico: США не ослабят санкции против России в обмен на экспорт зерна с Украины

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Maxim Shemetov/Reuters

США не пойдут на ослабление санкций против России ради того, чтобы поставки украинского зерна на мировой рынок возобновились, передает РИА «Новости», ссылаясь на Politico.

Как говорится в статье этого американского издания, в Вашингтоне наблюдают за ходом переговоров между Россией, ООН и Турцией, и при этом скептически оценивают их перспективы.

«Один американский чиновник охарактеризовал запрос Москвы как «дипломатию вымогательства» и заявил, что США не согласятся на сделку, которая бы снимала любое экономическое давление с Кремля», — сказано в публикации.

Издание также приводит слова неназванного сотрудника ООН, который указал, что увязка экспорта зерновых со снятием ограничений в отношении РФ «усложняет» и без того «хрупкий» переговорный процесс.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не снимут санкции с России в ответ на обещания по экспорту зерна с Украины.

Он указал слышали от России заявления по вопросу продовольственной безопасности и глобальных поставок. По словам представителя Госдепа, тем не менее санкции США не приводят к сбоям в экспорте российской сельхозпродукции, они разработаны так, что позволяют экспорт сельхозпродукции и удобрений из РФ.

В связи с началом спецоперации РФ на Украине ряд стран ввели санкции против России, что повлекло за собой логистические проблемы, в том числе с поставками зерна, и рост цен на продукты питания. Морские пути и выходы из гаваней заблокированы, почти 4,5 млн тонн зерна, которые в настоящее время находятся в портах Украины, не могут вывезти из страны. В ООН заговорили об угрозе продовольственного кризиса в ряде стран мира.

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Санкции против России
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