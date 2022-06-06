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Стало известно, что завод Renault в Москве был официально переименован в «Москвич»

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Завод Renault в Москве, расположенный в районе Печатники был официально переименован в «Москвич», сообщает«Интерфакс» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Изменения в реестр были внесены в прошедшую пятницу, 3 июня. В этот же день на заводе сменилось руководство — директором стал Дмитрий Пронин, пришедший на должность с поста замглавы московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Предыдущим руководителем был Ян Птачек, который в феврале 2022 года также был назначен на пост первого вице-президента «АвтоВАЗа».

Ранее стало известно, что авторынок России упал на 80% в мае 2022 года.

Всего за прошедший май жители России приобрели 27,46 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 2% меньше, чем в апреле этого же года.

Больше половины продаж пришлось на четыре марки — Lada (6,7 тыс. шт.), Kia (3,6 тыс. шт.), Hyundai (3,1 тыс. шт.) и Renault (2,2 тыс. шт.). Следом в рейтинге идут Chery (1,7 тыс. шт.) и Nissan с Haval (по 1,2 тыс. шт.). Десятку замыкают Skoda (1,1 тыс. шт.), Geely (905 шт.) и Toyota (870 шт.).

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