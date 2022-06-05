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Министр экономики Швейцарии Пармелен: санкции Запада против РФ не достигли цели

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что санкционные меры Запада против Российской Федерации, введенные в связи с проведением РФ специальной военной операции на территории Украины, не достигли поставленной цели, если она состояла в скорейшем прекращении боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Blick.

Министр в интервью изданию задался вопросом, являются ли санкции против РФ действительно эффективными.

«В данном конкретном случае, если цель санкций состоит в скорейшем прекращении войны на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута», — рассказал Пармелен.

По его мнению, на выше поставленный вопрос достаточно трудно ответить. Министр утверждает, что результат остается точно таким же учитывая, что Россия стала экспортировать меньше нефти на Запад, но продает часть этого количества другим государствам по другим ценам.

В начале июня Совет Европейского союза окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении России, согласно которому в течение полугода страны ЕС планируют полностью перестать импортировать российскую нефть, в течение восьми месяцев — нефтепродукты РФ. Речь идет о нефти, перевозимой по морю, временное исключение распространяется на трубопроводную нефть.

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Санкции против России
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