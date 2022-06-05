Reuters: Госдеп разрешил Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу

Госдепартамент Соединенных Штатов выдал разрешения итальянской компании Eni и испанской Repsol на возобновление поставок нефти из Венесуэлы в Европу на фоне ограничений на российскую нефть, операции могут проводиться в обмен на непогашенные долги Венесуэлы и вычеты из задержек по дивидендам. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что европейские компании могут возобновить поставки уже с июля 2022 года. При этом, объем нефти, получаемой Eni и Repsol в Венесуэле, должен быть небольшим. По словам собеседника агентства, влияние этих поставок на мировые цены на нефть ожидается незначительным.

Источник утверждает, что основным условием Штатов по поставкам из Венесуэлы заключается в том, что она должна быть направлена исключительно в Европу и не продаваться где бы то ни было еще.

Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации.

Так, согласно документу, в течение полугода страны ЕС планируют полностью перестать импортировать российскую нефть, в течение восьми месяцев — нефтепродукты РФ. Речь идет о нефти, перевозимой по морю, временно исключение распространяется на трубопроводную нефть.