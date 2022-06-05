Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Голограмма молодой Елизаветы II помахала зрителям из кареты в праздничной... 17:55
Марк Кондратюк вернулся после прохождения срочной службы 17:52
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель второй раз заразился коронавирусом 17:50
Главный тренер ЦСКА Итудис покинул команду после поражения в финале Единой лиги ВТБ... 17:50
AT: США должны убедить Зеленского пойти на урегулирование конфликта на условиях... 17:42
«Вечерне новости»: Болгария, Черногория и Северная Македония не пропустят... 17:37
В Петербурге арестовали шеф-повара из Японии, подозреваемого в истязании... 17:35
Королёва объяснила, почему ее мать не прилетела на юбилей отца Киркорова 17:33
Захарова ответила Боррелю на обвинения РФ в дефиците зерна 17:31
Автодилеры начали выставлять подержанные машины вместо новых в шоу-румах 17:24
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Reuters: Госдеп разрешил Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу

close
100%
Reuters

Госдепартамент Соединенных Штатов выдал разрешения итальянской компании Eni и испанской Repsol на возобновление поставок нефти из Венесуэлы в Европу на фоне ограничений на российскую нефть, операции могут проводиться в обмен на непогашенные долги Венесуэлы и вычеты из задержек по дивидендам. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что европейские компании могут возобновить поставки уже с июля 2022 года. При этом, объем нефти, получаемой Eni и Repsol в Венесуэле, должен быть небольшим. По словам собеседника агентства, влияние этих поставок на мировые цены на нефть ожидается незначительным.

Источник утверждает, что основным условием Штатов по поставкам из Венесуэлы заключается в том, что она должна быть направлена исключительно в Европу и не продаваться где бы то ни было еще.

Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации.

Так, согласно документу, в течение полугода страны ЕС планируют полностью перестать импортировать российскую нефть, в течение восьми месяцев — нефтепродукты РФ. Речь идет о нефти, перевозимой по морю, временно исключение распространяется на трубопроводную нефть.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть