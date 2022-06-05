В Германии упрекнули министра экономики за поспешные планы отказаться от российского газа

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил Берлин за поспешные планы по остановке импорта российских угля, газа и нефти.

«Прежде чем мы выйдем из договоров о поставке, необходимо обеспечить надежное энергоснабжение. Это относится прежде всего к нефти, и, конечно же, к газу», — заявил он Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Также Кречмер напомнил министру экономики Германии Роберту Хабеку, что тот должен не предупреждать грядущей рецессии в стране, а делать все, чтобы ее избежать.

Ранее Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил в интервью итальянской газете La Stampa, что Евросоюз на сегодняшний день не рассматривает вероятность газового эмбарго в отношении России.

Совет Евросоюза 3 июня принял шестой пакет антироссийских санкций. Документ включает эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Дискуссия между странами Евросоюза по шестому пакету продолжалась практически месяц.