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Названа главная жертва «квазидефолта» России

Аналитик Коган предупредил, что главными жертвами «квазидефолта» России станут ее кредиторы

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что экономических оснований для объявления дефолта нет, если его и объявят, только по политическим причинам. Об этом сообщает «Прайм».

Он объяснил, что у России есть средства для выплаты госдолга и его размер незначителен по сравнению даже с частью резервов, избежавшей заморозки на Западе.

По словам экономиста, первыми и главными пострадавшими от дефолта окажутся кредиторы. Они будут вынуждены вести переговоры о реструктуризации задолженности, при этом, как правило, кредиторы не получают 100% «тела долга», поскольку обычно у дефолтного заемщика кредиторов несколько и достаточно крупных.

Также Коган напомнил, что в 1998 году реструктуризация в России была проведена таким образом, что гособлигации были выплачены только на 70% от всей задолженности.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий выразил мнение, что включение Национального расчетного депозитария (НРД) в шестой пакет антироссийских санкций — это попытка подтолкнуть Россию к искусственному дефолту.

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