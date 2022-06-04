Mercedes-Benz отзывает почти 1 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с тормозами

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает почти 1 млн автомобилей по всему миру. Об этом сообщает информационное агентство DPA со ссылкой на Федеральное автотранспортное ведомство Германии.

Причиной отзыва стали возможные проблемы с тормозами. Усилителю тормозов может угрожать коррозия. Это может вызвать неполадки в работе педали тормоза.

Компания отзывает модели классов ML, GL и R, произведенных с 2004 по 2015 год. Mercedes-Benz попросил владельцев таких машин не пользоваться ими до момента техосмотра.

В самой Германии отзовут около 70 тыс. автомобилей.

На этой неделе Mercedes-Benz представила новое поколение кроссовера GLC. Новый Mercedes-Benz GLC на 60 мм длиннее и на 4 мм ниже модели предыдущего поколения. Ширина кузова осталась прежней, а передняя и задняя колеи увеличились на 6 мм и 23 мм соответственно. Объем багажного отделения увеличился на 50 л и составляет 600 л.

Ранее 4 июня «Росстандарт» сообщил, что компания Mazda отзывает в России для ремонта 19 795 автомобилей моделей 3, 6, CX-5, CX-9, MX-5, выпущенных в период с апреля 2018 года по январь 2019 года.