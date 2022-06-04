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Илон Маск потерял за день около $17 млрд

Forbes: Илон Маск лишился порядка $17 млрд после утечки о сокращении штата в Tesla

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Matt Rourke/AP

Бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск лишился порядка $16,9 млрд, при этом акции автоконцерна упали на 9,2% всего через сутки после утечки его распоряжения о сокращении штата в Tesla. Об этом пишет журнал Forbes.

По информации издания, в настоящее время состояние предпринимателя, который все еще является богатейшим человеком мира, оценивается в $216,8 млрд.

«Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы – это о том, чтобы Маск заткнулся...» – приводит Forbes слова главного рыночного стратега Miller Tabak + Co. Мэтта Мэйли.

Он также отметил, что этот бизнесмен «был на удивление тих последнюю неделю», и акции показывали хороший рост.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Маск в письме топ-менеджерам компании заявил, что у него есть «очень плохие предчувствия» по поводу экономики, поэтому компании необходимо приостановить наем новых людей и сократить 10% сотрудников.

На конец 2021 года в Tesla работало почти 100 тыс. человек, то есть речь может идти о сокращении примерно 10 тыс. работников.

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