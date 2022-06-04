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РБК: каждая вторая зарубежная компания покинула российский рынок

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

На фоне санкций против России 243 крупных зарубежных компании отказались от требований о выходе или сокращении деятельности на территории РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Йельского института лидерства руководителей высшего звена.

Уточняется, что с конца февраля каждая вторая из 1345 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность на российском рынке или полностью ушла с него.

Издание отмечает, что крупные компании осознают, — возвращение на российский рынок потребует более весомых инвестиций, чем уход. Так, глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье заявил, что французские компании не намерены прекращать работу в РФ, дабы сохранить рабочие места для 60 тыс. человек.

Одной из таких компаний стала гостиничная группа Accor. Ее глава Себастьен Базен подчеркивает, что сети довелось работать в странах, охваченных военными действиями. «За 50-летнюю историю мы никогда не прекращали свою деятельность, в том числе в Мьянме в прошлом году, когда там произошел военный переворот», — пояснил он.

Ранее продавцы бытовой техники и электроники сообщили о сокращении ассортимента после заявлений ряда зарубежных производителей о прекращении работы в России и трудностях в поставках комплектующих.

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