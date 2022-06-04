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Новые антироссийские санкции Евросоюза затронут около 70 финских компаний

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Vadim Ghirda/AP

Введение запрета на экспорт ряда российской продукции химической промышленности в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза отразятся на деятельности 70 финских компаний. Об этом сообщается на сайте финской таможни.

Отмечается, что в годовом исчислении речь идет об экспорте стоимостью около €20 млн и более.

Речь идет об экспорте товаров и технологий, которые могут быть применены для усиления обороны и безопасности Российской Федерации. Например, запрещено предоставлять России 80 химических компонентов из-за того, что, как полагают в Евросоюзе, они могут быть использованы для создания химического оружия.

3 июня Евросоюз утвердил санкционный список по шестому пакету санкций против России. Было принято ввести эмбарго в отношении российской нефти, ряд российских банков будут отключены от международной платежной системы SWIFT.

Кроме того, в санкционный список попали CEO и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка и их дети — Елизавета и Николай, а также Алина Кабаева. В общей сложности в санкционный список попали 18 юридических лиц и 65 физических.

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Санкции против России
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