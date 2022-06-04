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Цена на газ в Европе в среднемесячном исчислении снизилась на 9,2%

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Reuters

Газовые фьючерсы в мае снизились в среднемесячном исчислении снизилась на 9,2%, до отметки $1030, сообщаетРИА «Новости».

Снижение стоимости газа обусловлено естественным снижением спроса с начала лета — причем на цены практически не повлияло прекращение поставок «Газпрома» в Финляндию, Нидерланды и Данию.

Эксперты отмечают, что рынок газа остается нестабильным из-за непонятной ситуации с возможным эмбарго — направление движения газовых котировок в краткосрочной перспективе сложно предугадать.

Ранее стало известно, что стоимость фрахта (обусловленная договором или законом цена за перевозку груза) танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), приблизилась к десятилетнему максимуму.

Согласно данным Clarksons Platou Securities, цена фрахта достигла $120 тыс. в сутки, что на 50% больше прошлогоднего значения. При этом в этом году этот процесс начался заметно раньше, и компании пытаются согласовать снижение цен, фрахтуя танкеры на более длительный период, добавили они.

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