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Экономист Коган рассказал, как Китай «держит за горло» США

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Depositphotos

Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что Китай имеет важный инструмент влияния на США и «держит их за горло». Его цитирует агентство «Прайм».

Эксперт напомнил, что Китай — один из крупнейших в мире держателей американского госдолга. В самом деле, он владеет ценными бумагами Казначейства США на огромную сумму в $1,1 трлн.

Как отмечает Коган, в последнее время позиция СЩА скак ведущей экономики ослабла, — из-за последствий пандемии, «вертолетных» денег и ускорения инфляции. В подобной ситуации распродажа Китаем американских гособлигаций повлечет за собой цепную реакцию в виде дальнейших распродаж и падения доллара.

По мнению специалиста, Пекин мог бы повести себя подобным образом в случае конфликта вокруг Тайваня.

Ранее китайский эксперт указал на риски ухода России и КНР с мирового рынка.

Также в Госдепе насторожились из-за того, что Китай может оказать материальную помощь России.

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