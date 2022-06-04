Почти половина жителей Германии стали ограничивать себя из-за инфляции

По данным результатов опроса ARD, чуть меньше половины (47%) жителей Германии вынуждены ограничивать себя в повседневной жизни из-за роста цен на продукты и электроэнергию.

В публикации отмечается, что особое влияние инфляции ощутили на себе семьи с низким доходом. Порядка 77% опрошенных рассказали, что не могут позволить себе свой прежний образ жизни.

Люди в этой категории утверждают, что в текущий момент приоритетной проблемой для политиков ФРГ является конфликт на Украине (37%), рост цен (23%), изменение климата и проблемы экологии (22%), а также социальная несправедливость (16%).

По мнению 37% респондентов, введенные против Российской Федерации из-за специальной военной операции на территории Украины санкционные меры являются оправданными. Около 41% опрошенных считают, что против РФ следует ввести более жесткие ограничение, а 15% граждан Германии утверждают, что действующие санкции слишком суровы.

Ранее стало известно, что по итогам мая в Германии инфляция в годовом выражении ожидается на уровне до 7,9%, что приближает это к историческим рекордам.