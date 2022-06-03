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Financial Times: цена перевозки СПГ танкером выросла на 50%

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Стоимость фрахта (обусловленная договором или законом цена за перевозку груза) танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), приблизилась к десятилетнему максимуму. Об этом сообщает газета Financial Times.

Согласно данным Clarksons Platou Securities, цена фрахта достигла $120 тыс. в сутки, что на 50% больше прошлогоднего значения.

Отмечается при этом, что некоторые мировые нефтегазовые компании, в том которых британо-нидерландская Shell, французская TotalEnergies и китайская Unipec, начали фрахтовать танкеры раньше обычного. Источники издания в отрасли пояснили, что в последние годы поставки СПГ в Азию и Европу были ограничены из-за нехватки танкеров, и трейдеры при подготовке к зиме стали активно фрахтовать суда в конце лета.

При этом в этом году этот процесс начался заметно раньше, и компании пытаются согласовать снижение цен, фрахтуя танкеры на более длительный период, добавили они.

Ранее газета Doha News писала, что в рамках попытки подавить «усилия России по превращению ее экспорта природного газа в оружие против союзников Украины» администрация американского президента Джо Байдена одобрила дополнительные запросы на экспорт природного газа из США.

Речь идет о поставках с предприятия катарской госкомпании QatarEnergy в Техасе в страны Европы.

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