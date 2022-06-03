В аэропорту Шереметьево с 6 июня приостановят работу межтерминальных поездов

Аэропорт Шереметьево приостановит работу межтерминальных поездов с 00:00 6 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы воздушной гавани.

«Подземное метро, на котором можно было добраться из терминалов D, E, F до терминалов B и C, временно не будет работать. Теперь пассажиры могут воспользоваться поездом «Аэроэкспресс» и без пересадок доехать в терминалы В и С прямо от Белорусского вокзала ровно за 65 минут», — уточняется в сообщении.

Причину приостановки работы подземного метро не уточняют.

Весной 2020 года аэропорт приостанавливал движение поездов межтерминального перехода из-за отсутствия трансферного пассажиропотока между терминальными комплексами.

В середине марта сообщалось, что Шереметьево приостановил обслуживание пассажиров в терминале D. Решение приняли из-за введенных ограничений в сфере международных авиаперевозок.

Международные рейсы переведены из терминала D в С. Внутренние рейсы обслуживаются в терминале В.