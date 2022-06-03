Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Краснодарском крае подростки избили битой 14-летнего школьника 21:44
Экс-игрок сборной Италии Баджо призвал изменить правила из-за невыхода команды... 21:43
Минюст внес Чичваркина в список физлиц-иноагентов 21:33
Ростуризм: отели сети Marriott в России продолжат работать 21:28
Минюст включил в список СМИ-иноагентов Кашина, Пивоварова и еще четырех человек 21:24
Ученые смогли предсказать извержение вулкана с помощью суперкомпьютера 21:18
Овечкин возглавил рейтинг «разочарований» плей-офф НХЛ 21:18
В Мелитополе обнаружили испорченные сотрудниками банков украинские гривны 21:13
Канада пообещала объявить новые антироссийские санкции в ближайшее время 21:08
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» прекратит свое существование после завершения сезона 21:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В аэропорту Шереметьево с 6 июня приостановят работу межтерминальных поездов

close
100%
Tatyana Makeyeva/Reuters

Аэропорт Шереметьево приостановит работу межтерминальных поездов с 00:00 6 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы воздушной гавани.

«Подземное метро, на котором можно было добраться из терминалов D, E, F до терминалов B и C, временно не будет работать. Теперь пассажиры могут воспользоваться поездом «Аэроэкспресс» и без пересадок доехать в терминалы В и С прямо от Белорусского вокзала ровно за 65 минут», — уточняется в сообщении.

Причину приостановки работы подземного метро не уточняют.

Весной 2020 года аэропорт приостанавливал движение поездов межтерминального перехода из-за отсутствия трансферного пассажиропотока между терминальными комплексами.

В середине марта сообщалось, что Шереметьево приостановил обслуживание пассажиров в терминале D. Решение приняли из-за введенных ограничений в сфере международных авиаперевозок.

Международные рейсы переведены из терминала D в С. Внутренние рейсы обслуживаются в терминале В.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть