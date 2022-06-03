В ВТБ отказались от выплаты дивидендов за 2021 год

Собрание акционеров ВТБ решило не начислять дивиденды в 2021 году владельцам обыкновенных и привилегированных акций обоих типов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы банка.

До того, как кредитная организация попала в список антироссийских санкций Запада, в ВТБ хотели потратить на дивиденды 50% от чистой прибыли за 2021 год, которая составила 327,4 млрд руб.

Глава банка Андрей Костин выразил надежду, что в скором времени ВТБ сможет вернуться к выплате дивидендов акционерам. «Дивиденды определяются не нами, а годовым собранием, где контрольный пакет находится у правительства», — говорил Костин в апреле.

Главный держатель акций банка — Росимущество (60,93%). Среди крупных акционеров были Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), ещё 3,2% у НПФ «Открытие».

ВТБ попал под санкции западных стран в конце февраля. Тогда в кредитной организации сказали, что ограничения никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов, в том числе в долларах и евро.