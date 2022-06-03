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ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария России

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Pixabay

Евросоюз включил национальный расчетный депозитарий Мосбиржи в санкционный список ЕС в рамках шестого пакета, сообщает «Ъ».

В официальном журнале ЕС отмечается, что депозитарий Мосбиржи — крупнейший в РФ и является единственным, который имеет доступ к международной финансовой системе.

«Признан системообразующим российским финансовым институтом правительства и ЦБ. Играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и в ее связи с международной финсистемой»,— говорится в журнале.

Ранее Европейский союз опубликовал на своем официальном сайте санкционный список по шестому пакету санкций в отношении Российской Федерации.

Этот пакет также подразумевает санкции в отношении Белоруссии из-за поддержки российской спецоперации на Украине.

Так, согласно документу, в течение полугода страны ЕС планируют полностью перестать импортировать российскую нефть, в течение восьми месяцев — нефтепродукты РФ. Речь идет о нефти, перевозимой по морю, временно исключение распространяется на трубопроводную нефть.

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