Минфин предложил блокировать счета при мошенничестве с картами

Минфин России внес в правительство РФ законопроект, который позволит блокировать всю цепочку счетов в рамках одного уголовного дела в связи с мошенническими списаниями с банковских карт, передает РИА «Новости».

«Ожидается, что такие виды мошенничества потеряют свою экономическую целесообразность, поскольку в рамках одного уголовного дела будет блокироваться вся цепочка счетов», — добавили в министерстве.

Ведомство уточняет, что чем больше дел будет возбуждено, тем больше счетов будет заблокировано и тем сложнее станет искать каналы для вывода похищенных средств.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества с помощью мобильного личного кабинета абонента. Каждую неделю злоумышленники обманывают таким способом несколько сотен граждан.

Мошенники звонят россиянам и представляются сотрудником службы клиентской поддержки оператора. Неизвестные убеждают людей сменить тариф, подключить дополнительные услуги или сообщают о необходимости разблокировать или заменить карту. После этого мошенники запрашивают код из SMS, необходимый для входа в личный кабинет.