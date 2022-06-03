Страховая компания Allianz продаст бизнес в России владельцу «Зетта страхования»

Входящая в список системно значимых для мировой экономики, крупнейшая страховая компания в мире Allianz продаст контрольный пакет акций своего бизнеса в России компании «Интерхолдинг», которая владеет ООО «Зетта Страхование». Об этом сообщает пресс-служба Allianz на своем сайте.

Сделку должны одобрить регулирующие органы. После этого Allianz будет принадлежать миноритарная доля в объединенной компании в размере 49,9%. В результате сделки компания потеряет, примерно, €400 млн из-за «отрицательного влияния курсовой разницы на акционерный капитал».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 99,9% «Интерхолдинга» относятся к бизнесмену Олегу Янчику. Еще 0,10% принадлежала его сыну Олегу.

В середине мая пресс-служба Allianz заявила о высокой степени вероятности ухода с рынка России. В компании тогда сказали, что в случае ухода предприятие рассчитывает потерять от €400 до €500 млн единовременно.

В презентации компании по итогам первых трех месяцев 2022 года говорилось, что Allianz рассчитывает, что уход из России не отразится на показателе достаточности капитала предприятия.