Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В даркнете появились супермаркеты оружия ВСУ 15:41
Глава РАН призвал не указывать звание академика при подписании открытых писем 15:40
Браслеты с суда Джонни Деппа и Эмбер Херд появились в продаже онлайн 15:40
Страховая компания Allianz продаст бизнес в России владельцу «Зетта страхования» 15:39
Bild: минимум три человека погибли в результате аварии с поездом на юге... 15:36
Лукашенко допустил передачу Софьи Сапеги в Россию 15:36
Четырехкратный чемпион России Хютте в одних трусах избил двух соседей 15:33
Греческие принц и принцесса иронично поздравили Елизавету II с Платиновым юбилеем 15:31
Американский журналист описал преступления ВСУ против жителей Херсонской области 15:30
Захарова назвала политическим двуличием дело против Игоря Додона 15:30
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Банке России сказали, что валютные вклады россиян сократились до минимума с 2015 года

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Доля валютных вкладов физических лиц в российских банках к началу мая опустилась до 14,4%. Это стало минимальным значением с января 2015 года. Информация об этом следует из материалов Банка России.

По данным регулятора, валютные депозиты населения в апреле сократились на 2,9 процентных пункта. В марте уменьшение было еще на 2 процентных пункта.

Кроме того, за апрель и март резко сократилась и доля валютных депозитов компаний. В марте снижение составило 2,6 процентных пункта. В апреле еще 1,6 процентного пункта — до 28,8%. Это также стало наименьшим значением с начала 2015 года.
Накануне пресс-служба Банка России сообщила, что международные резервы страны увеличились за неделю на 1,1% или на $6,2 млрд, составив по состоянию на 27 мая $589,6 млрд.

По состоянию на 20 мая международные резервы России составляли $583,4 млрд. Это совокупная стоимость денег в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарного золота.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть