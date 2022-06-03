В Банке России сказали, что валютные вклады россиян сократились до минимума с 2015 года

Доля валютных вкладов физических лиц в российских банках к началу мая опустилась до 14,4%. Это стало минимальным значением с января 2015 года. Информация об этом следует из материалов Банка России.

По данным регулятора, валютные депозиты населения в апреле сократились на 2,9 процентных пункта. В марте уменьшение было еще на 2 процентных пункта.

Кроме того, за апрель и март резко сократилась и доля валютных депозитов компаний. В марте снижение составило 2,6 процентных пункта. В апреле еще 1,6 процентного пункта — до 28,8%. Это также стало наименьшим значением с начала 2015 года.

Накануне пресс-служба Банка России сообщила, что международные резервы страны увеличились за неделю на 1,1% или на $6,2 млрд, составив по состоянию на 27 мая $589,6 млрд.

По состоянию на 20 мая международные резервы России составляли $583,4 млрд. Это совокупная стоимость денег в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарного золота.