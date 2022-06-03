Владелец McDonald's заявил, что все рестораны сети в России откроют в течение двух месяцев

Все рестораны сети быстрого питания McDonald's в России откроются в течение двух месяцев. Об этом в интервью Forbes заявил новый владелец бизнеса в России Александр Говор.

«У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети», — сказал Говор.

По его словам, на сегодняшний день перезапуститься готовы 840 ресторанов. Еще семь — зарегистрированы в Московской области, но не готовы к открытию. Такая же ситуация с некоторым количеством ресторанов в центральной России. И еще 20 точек откроют до конца 2022 года.

Говор также сообщил, что в ближайшие годы хочет увеличить сеть до одной тысячи ресторанов по всей стране.

Владелец сети ресторанов подтвердил, что в Москве 12 июня откроют первый ресторан.

Накануне ТАСС со ссылкой на информацию источника, близкого к компании, сообщило, что рестораны быстрого питания McDonald's откроются под новым названием 12 июня в Москве в 15 точках. Один из ресторанов откроют у метро «Пушкинская».

Также сообщалось, что рестораны под новым брендом восстановили работу с большинством поставщиков продуктов, которые были до закрытия этой сети ресторанов быстрого питания.