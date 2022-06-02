Бизнесмен Мордашов и члены его семьи попали в санкционный список США

В новый санкционный список управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США попал российский предприниматель Алексей Мордашов. Перечень опубликован на сайте американского ведомства.

Кроме самого Мордашова, ограничения ввели против Марины Мордашовой, детей бизнесмена Кирилла и Никиты.

Американский Минфин включил в список ограничительных мер также компании, которые связаны с семьей Мордашовых. Это сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь», в которой Мордашов выступает председателем совета директоров, а также компании «Севергрупп», Nordgold, «Алгоритм».

Ведомство выпустило генеральные лицензии, в соответствии с которыми которым операции с «Северсталью» можно вести до 31 августа, с Nordgold — до 1 июля.

Также под санкциями оказались вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр строительства Ирек Файзуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, официальный представитель МИДа Мария Захарова и гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

В середине апреля глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что страна совместно с союзниками намерена усиливать экономическую, финансовую и стратегическую изоляцию России до тех пор, пока не закончится военная операция на Украине.