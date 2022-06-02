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Греф рассказал о самом большом вызове в области социальной политики

Греф назвал клиентоцентричность самым большим вызовом в области социальной политики

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал клиентоцентричность самым большим вызовом в области социальной политики. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании «Новое время — новые вызовы: человек в центре внимания».

По его мнению, ни одно государство пока не является клиентоцентричным, а клиентоцентричных компаний пока что очень немного.

«Чтобы стать клиентоцентричной компанией, нужно перестроить все: внутренние процессы и технологии, потому что без технологий быть клиентоцентричным невозможно ни государству, ни социальной организации, ни коммерческой компании, технологии являются ключом в этот мир. Можно ли в этом направлении двигать социальную сферу? Не просто можно, но и нужно. Эффективность — ключевой вызов для экономики в целом и для социальной сферы в частности», — сказал Греф.

По его словам, в основе клиентоцентричности лежит новая культура, наличие технологий и полный редизайн процессов и клиентских путей.

Ранее Греф заявил, что после внедрения сервис-дизайна в 2021 году средняя скорость обслуживания в Сбере выросла на 40%.

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