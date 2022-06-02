Экс-глава ЦБ Дубинин предложил снизить предельную ставку по микрозаймам в 15 раз

Процент по займам в микрофинансовых организациях не должен превышать 25% годовых. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил экс-председатель Банка России Сергей Дубинин. Сейчас Центробанк ограничивает ставки по микрозаймам максимумом в 365% годовых.

«Ставки, по которым сейчас микрофинансовые организации выдают займы – более 300% годовых – это грабеж. Возникает очень опасная ситуация: может произойти полное закредитование населения такими займами, и население не сможет расплатиться с долгами. Нужно ограничить предельную ставку по микрозаймам. Оптимальное значение – 25% годовых. Это приемлемая нагрузка для заемщика», — пояснил Дубинин.

По словам Дубинина, на фоне ухода западных работодателей их бывшие сотрудники могут пойти за микрозаймами. В МФО идут и наименее обеспеченные граждане. Экс-глава ЦБ считает, что снижение предельных ставок по микрозаймам должно подкрепить действующий мораторий на банкротство физлиц.

В то же время Дубинин отметил, что запрещать выдачу микрозаймов не стоит – это приведет к развитию черного рынка кредитования.

Как сообщил накануне ЦБ, доля клиентов, отдающих на погашение микрозаймов 80% дохода, выросла в первом квартале 2022 года с 47 до 52%. Доля просроченных на 90 дней микрокредитов с начала года выросла на 1,7 процентных пункта до 31,3%.