CNN: Доходы России выросли на фоне сокращения газового экспорта в ЕС на 28%

Экспорт газа из России в страны Евросоюза (ЕС) за пять месяцев сократился на 28%, при этом доходы Москвы все равно выросли. Об этом сообщает CNN Business.

По словам экспертов, экспорт газа из России в ЕС упал на 28% в период с января по май 2022 года. Цены на газ выросли в среднем до 96 за мегаватт-час ($102) в 2022 году по сравнению с данными 2021 года. Однако Россия получит не меньше доходов от экспорта газа, а наоборот, куда больше, пока не будут введены новые ограничения.

В публикации отметили, что ЕС продолжает стремиться к цели по снижению зависимости от поставок российского газа, постепенно наращивая импорт СПГ.

CNN указал, что Россия не может в полной мере ощутить на себе последствия ограничений ЕС. С начала спецоперации на Украине и значительного роста цен на газ, Россия за два месяца получила $47 млрд, что в два раза больше аналогичного периода 2021 года.

В CNN Business добавили, что России все труднее будет найти новых покупателей газа, так как все больше стран отказываются от поставок и постепенно снижают свою зависимость от российского топлива.

2 июня ТАСС со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщил, что Европа в мае рекордно закачивала газ в подземные хранилища и импортировала СПГ. По информации GIE, в мае европейские хранилища пополнились на 15,6 млрд кубометров, что превысило на 52% показатели того же периода за прошлый год